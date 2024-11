Peões criticam Fernando em A Fazenda: 'Sou mocinha porque abraço amigos?'

Luana Targinno e Yuri Bonotto refletiram após discussão com Fernando Presto em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana e Yuri debateram sobre Fernando apontar que Yuri e Gui Vieira teriam sentimentos homoafetivos por Sacha Bali. Os peões afirmaram que a fala do chef de cozinha é preconceituosa e prejudicial.

Luana: "A gente fala desse negócio do Sacha fazer skincare, mas isso é muito importante, sabe? Mostra como ele se cuida. Ele é um cara super jovem pra idade dele. Esse negócio de tu chorar e abraçar é muito importante para quebrar esses tabus de que homens não choram, homens não são carinhosos. Qual é o problema, gente? Isso é muito chato, amigo. O que mais tem aí é homem com problema psicológico, homem se suicidando, homem com vício em droga porque a gente cresceu numa sociedade extremamente machista. Isso faz mal para as mulheres? Faz. Mas isso também faz mal para os homens. Os homens negam e prendem seus sentimentos, e procuram outras coisas para se viciar. Pornografia, droga, jogo... Tá entendo que machismo também faz mal para homem?

Yuri: "Sim. Muito homem abraça [outro homem] e já falam 'iiih, olha aí'. Isso aí é para quebrar os preconceitos. A gente é ser humano. Eu não sou homofóbico, não sou racista, não sou machista. Eu trato todo mundo super bem. Mas não é por eu não ser isso [gay] que eu tenho medo [de ser confundido com um]. Não. É porque eu não sou, mano. Pra mim, todo mundo é igual".

Luana: "E você está certo. Eu acho importantíssimo também Gui ter esse jeito dele, de um menino mais delicado, que não precisa gritar. Ele não precisa ficar expressando masculinidade para os outros, gritando, sendo grosso, agressivo. Ele é extremamente educado, elegante. Seria muito legal que mais influenciadores, artistas e famosos demonstrassem isso sobre os homens. Porque isso não fala nada sobre sua sexualidade. Pelo contrário. Isso está desmitificando vários tabus.

Yuri: "'Ai, porque eu sou macho'. Aquele outro me chamou de mocinha... Mano, isso aí é a maior homofobia. Descaradamente. Por que eu sou mocinha? Porque eu abraço meus amigos, porque eu choro? Será que foi por isso? Ele tem uma homofobia escondida aqui dentro?".

