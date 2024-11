Martin Scorsese diverte fãs narrando vídeo de maquiagem da filha

Martin Scorsese, 82, divertiu seus fãs ao participar de um vídeo de maquiagem de sua filha Francesca Scorsese, 25.

O que aconteceu

Francesa fez um vídeo no estilo 'arrume-se comigo' no TikTok. Nas imagens, ela aparece se maquiando e usando diversos produtos.

A curiosidade ficou pelo fato de Martin Scorsese estar narrando o vídeo. O diretor de cinema se confunde em vários momentos, pois não conhece os produtos de beleza usados pela jovem.

Em certo momento, Martin fica em choque com o gloss que Francesca passa no boca. "Você passa esmalte nos lábios?", pergunta ele confuso.

Nas redes sociais, os fãs se divertiram com o vídeo. "Não tô me aguentando com esse TikTok da Francesca ela colocou o Martin Scorsese pra narrar o grwm dela e ele não sabe o nome de nenhum produto de maquiagem", comentou um usuário do X (antigo Twitter).