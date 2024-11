'O fantástico me liberta': Marjorie Estiano fala sobre mergulho no terror

Marjorie Estiano tem se sobressaído em uma área do cinema nacional que cresce cada fez mais: o terror. A atriz já esteve em "As Boas Maneiras", de 2017, em "Enterre Seus Mortos", ainda sem data para chegar aos cinemas, e "Abraço de Mãe", longa que já está disponível na Netflix.

Exercitando o fantástico

Estiano explica como trabalhar com o gênero é uma chance para mudar os paradigmas de sua carreira. "O terror me traz a possibilidade de exercitar o fantástico. É uma oportunidade de desarranjar a minha lógica e encontrar outra, é um processo onde me sinto mais livre e mais ativa na construção dos significados."

É bastante trabalhoso e me enriquece muito. Existe uma tendência natural de repetir um caminho de pensamento ou de exercer a minha criatividade em um diâmetro definido de liberdade, uma espécie de espaço controlado. E o fantástico me autoriza e me estimula a abrir outros caminhos. Marjorie Estiano para Splash

"Abraço de Mãe" é o trabalho mais recente da atriz no terror e se passa durante a enchente de fevereiro de 1996, que devastou o Rio de Janeiro. O evento serve de pano de fundo para o terror psicológico que a personagem Ana (Marjorie Estiano), uma bombeira, enfrenta enquanto luta para sobreviver.

A mistura de terror cósmico e maternidade que aparece no longa foi o que mais intrigou a atriz. "A figura da mãe é um tema espinhoso e delicado. O arco de uma superação idealizada para a superação real. O choque da suposta oposição entre força e vulnerabilidade, sensibilidade."

Ana, personagem de Marjorie Estiano, faz parte de uma corporação de bombeiros carioca Imagem: Divulgação/ Netflix

A personagem interpretada por Estiano usa o trauma do passado a seu favor, até que uma reviravolta a faz enfrentá-lo novamente. "Abraço de Mãe" aborda questões e decisões maternas trazendo discussões relevantes, mas que ainda aparecem como tabu na sociedade.

O pai ou a mãe que fere acreditando que está fazendo o melhor para criança existe. Quantas violências são cometidas contra os filhos sob essa suposta autorização atribuída à maternidade e à paternidade, a prepotência de um discurso antigo de que pai e mãe sempre sabem o que é melhor para os filhos? São temas e subtemas que nos permitem dividir reflexões íntimas e universais. Marjorie Estiano

No longa, Marjorie Estiano trabalha ao lado do diretor argentino Cristian Ponce, conhecido pelo também terror "A História do Oculto". "Achei [o filme] denso, misterioso. Fiquei instigada em conhecê-lo. Trabalhar com pessoas de outra cultura é bem sedutor, desafiador e rico."

A diferença de idiomas, no entanto, não foi um problema durante a produção. "O set não era um lugar de muitas conversas, apesar de às vezes entrarmos em debate sobre algum detalhe. O Cristian parecia ter uma ideia muito clara sobre o que ele queria, já tinha o filme todo montado na cabeça e no storyboard."

"Abraço de Mãe" está disponível no catálogo da Netflix.