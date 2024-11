Mari Fernandez sobre repercussão do namoro com mulher: 'Público acolhedor'

Mari Fernandez chegou acompanhada da namorada, Júlia Ribeiro, ao Caldas Country Festival, na madrugada deste domingo (17). A cantora encerrou a 17ª edição do evento em grande estilo, cantando em cima do trio elétrico sob uma chuva intensa.

Nos bastidores, Mari falou sobre a reação dos fãs ao seu relacionamento e destacou o apoio que recebeu. "Graças a Deus foi uma coisa super natural na minha carreira. Muita gente pergunta como foi a maneira que os meus fãs receberam a notícia, e foi de uma maneira super leve, graças a Deus. Sempre tive um público muito acolhedor."

Tal qual todas as outras fases da minha vida e da minha carreira, eles sempre me apoiaram; [Eles] Me apoiaram também na minha escolha pessoal do meu relacionamento. Estou muito feliz. Mari Fernandez

Novos projetos e expansão musical

Mari também adiantou detalhes sobre seu próximo DVD, que será gravado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. Ela destacou o sucesso de seus shows na região, marcados por recordes de público, e o carinho que recebeu ao explorar parcerias com artistas do pagode, com Ludmilla, Ferrugem e Dilsinho. "A galera abraçou super."

Com um repertório que mistura forró e pagode, a artista se consolida cada vez mais no sertanejo. "Em 2025, não descarto a possibilidade de ainda me verem cantando pagode, cantando outros gêneros, mas eu vou prevalecer forte mesmo na cena sertaneja."

*A jornalista viajou a convite da organização do evento.

Júlia Ribeiro, a namorada de Mari Fernandez, em Caldas Country Imagem: Eduardo Martins/Brazil News