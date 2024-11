Maju Coutinho diz não querer filhos e detalha relação com netos do marido

Maju Coutinho, 46, está casada desde 2009 com o publicitário Agostinho Paulo Moura, 61, mas a apresentadora disse que não quer ter filhos.

O que aconteceu

Coutinho explicou que sua resposta usual para quando questionam sobre sua vontade de ter filhos é "não quero". No entanto, em entrevista ao jornal Extra, ela ressaltou que, embora não sinta vontade de ser mãe, "não descarta" completamente a possibilidade de gestar, tanto que congelou óvulos.

Sempre digo que não quero, mas não descarto. É que, quando você diz isso para a sociedade, você passa a ter tempo para pensar por si mesma. Uma porta se fecha e você pode amadurecer a ideia, sem ter uma pressão externa. Quero ter filhos porque eu quero ou porque os outros querem? Quando a gente casa, parece que o relógio dispara, já querem logo saber quando vêm as crianças. Ou começam a dizer: é cedo demais, é tarde demais. Fica uma loucura. Sem contar a pressão nas mulheres. Tenho vários primos que não têm filhos e ninguém questiona. Mas eu juro por Deus que, se uma criança chegar, ficarei muito feliz.

-- Maju Coutinho

A apresentadora destacou que a decisão de congelar óvulos foi mais como uma forma de prevenção caso mude de ideia. "Sim, fiz lá atrás, quando comecei a engatar profissionalmente. Queria fazer essa prevenção", contou.

Maju tem dois enteados, Gustavo e Danilo, frutos de uma relação anterior de Agostinho. Ela destacou que sua relação com os dois é como se ela fosse "quase uma irmã mais velha".

Contou também detalhou como é a relação com os dois netos de Agostinho, mas a jornalista negou que seja chamada de "vódrasta". "Eles me chamam de Maju. São dois, tem a Laura, que já é adolescente, muito querida, e o Murilo, que é uma criança e virou meu xodó. Esses dias, estávamos numa festa, conversei com ele um pouco e na hora de ir embora, ele me deu um abraço: 'Maju, vou sentir muita saudade'".