A Fazenda: Gizelly Bicalho e Cauê Fantin são flagrados em clima de romance

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho apareceu trocando carícias com o terceiro eliminado, Cauê Fantin.

O que aconteceu

Em vídeos publicados nas redes sociais, Gizelly e Cauê aparecem juntos em uma festa na madrugada de domingo (17). Os dois conversam ao pé do ouvido, trocam carícias e Cauê se aproxima do pescoço da advogada.

Em imagens compartilhadas, os dois também trocam beijos. Dentro do reality, Gizelly e Cauê começaram com uma treta mas terminaram aliados.

A ex-peoa também compartilhou o reencontro com ele em suas redes. Gizelly aparece abraçando o ator, que levou um buquê de rosas para ele. Gizelly também publicou uma foto sorrindo ao lado de Cauê.

A advogada foi eliminada do reality show na última quinta-feira (14). Ela disputou a roça com Flora Cruz e Vanessa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 62049 votos 0,13% Albert Bressan 0,90% Babi Muniz 0,13% Fernando Presto 0,13% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 5,76% Gui Vieira 0,16% Gilsão 0,13% Juninho Bill 0,89% Luana Targino 32,71% Sacha Bali 9,81% Sidney Sampaio 24,00% Vanessa Carvalho 25,21% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 62049 votos

