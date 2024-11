Gilson detona Luana em A Fazenda: 'Mal-educada, grita, não faz nada'

Luana Targinno e Gilson de Oliveira tretaram em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gilson falou contra Luana na dinâmica de apontamento. Os dois trocaram farpas, e Gilson se mostrou revoltado com a peoa.

Luana: "Gente, eu esperei o jogo todo por este momento: Gilsão tem um posicionamento! Vamos lá, eu espero que você fale".

Gilson: "Luana, já começa que eu nunca te fiz nada. Queria entender esse teu ódio contra mim. Você fala que todo humilha as pessoas, mas é o que você está fazendo agora. Você faz piadinha o tempo todo, e se diz uma mulher posturada. Você é manipulada, sim".

Luana: "Qual piadinha?".

Gilson: "Você faz, pronto e acabou".

Luana: "É um exemplo que eu quero".

Gilson: "Não tenho que te dar exemplo. Presta atenção no que você faz e você vai entender seu posicionamento. Você me cuspiu e foi agressiva. Já mostra o início da pessoa que está escondida aí dentro. E você, a todo momento, grita pedindo respeito, só que você não respeita ninguém. Se você está tentando colocar todo mundo contra aqui, o problema é de vocês. Se a gente quer fazer um grupo, o grupo é nosso. E se eu quero defender minha galera, vou defender até onde der. Eu não tenho que falar para você o que eu faço, assim como eu não cobro o seu posicionamento. (...) E você nunca vai me ferir falando sobre isso, ou chamando de 'planta', o que for. Porque é isso o que você faz. Você é uma pessoa mal-educada, grita o tempo todo, não faz nada dentro da casa e se acha no direito de falar 'vou fazer quando eu quiser'. Você tem muito mais que olhar para você do que pra mim. (...) E se eu te incomodar, fala. Porque eu tenho moral de pedir desculpa".

Luana respondeu que concorda que Gilson não precisa abrir o jogo para ela, e insistiu para que ele detalhasse quando ela fez uma "piadinha" com ele. A peoa ainda afirmou que ele é incoerente, pois colocou Yuri Bonotto na Roça e, depois, disse que estava torcendo para passar o chapéu de fazendeiro para ele. Luana ainda declarou que a raiva que sente por Gilson é porque, na verdade, ela gosta dele e se sentiu decepcionada.

