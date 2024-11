Fernando provoca Yuri em A Fazenda: 'P*tinha do Sacha'

Fernando Presto e Yuri Bonotto trocaram ofensas em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Após Fernando discutir com Sacha Bali, Gui Vieira e Yuri, a treta continuou. Sacha e Gui desceram para disputar a Prova de Fogo, e Yuri voltou a se estranhar com Fernando. Enquanto o "Bombeiro da Eliana" falava com Albert Bressan, o chef de cozinha imitava Yuri em provocação.

Luana: "Quem é que estava te imitando? Era o Fernando?".

Yuri: "Sim, senhora".

Luana: "Quando vocês imitavam ele, ele falava que era homofobia. E ele pode imitar vocês?".

Yuri: "É, não pode nada para ele".

Luana: "Se não é para imitar os outros, não é para imitar ninguém".

Yuri: "Você acha que eu estou me preocupando com uma marionete? Desde o início falando 'vou votar por estratégia de grupo'. 'Vou votar na Suelen por estratégia de grupo, vou votar na Suelen por estratégia de grupo, vou votar no Sacha porque ele é um b*sta... e por estratégia de grupo'. Ah, sai fora!".

Fernando: "P*tinha do Sacha!".

Luana: "Ah, mas se chamasse ele de 'p*tinha do Zé Love' era homofobia".

Yuri: "Mas ele era p*tinha do Zé Love. É isso o que ele era. E babava o ovo do Zé Love toda hora! Era o papagaio de pirata do Zé Love".

Fernando: "A p*ta do Sacha falando m*rda. Entrega R$ 2 milhões para o Sacha, patético!".

Yuri: "E tu já ia entregar para o Zé Love".

