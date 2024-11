Difícil fazê-la gozar? O que mulheres queriam que você soubesse sobre oral

Não é novidade que mulheres adoram receber sexo oral e algumas pessoas têm falhado na tarefa. Isso já foi até assunto de música da cantora Karol Conká.

Afinal, onde as pessoas erram e como acertar?

Bora experimentar?

Afinal, não dá nem para começar a acertar se não tentar, né? Homens, as mulheres querem que vocês se aventurem com a boca.

Prazer, esse é o clitóris

Ao que tudo indica, tem gente que ainda não sabe. Para facilitar: rapazes, o clitóris é a parte mais sensível da vagina e estimula-lo é a melhor forma de dar prazer a uma mulher.

Nada de gatinho tomando leite

Não entendeu? Tente visualizar um gatinho tomando leite e imagine o mesmo movimento na vagina. Cada mulher gosta de um jeito, mas ficar lambendo repetidamente de maneira suave não é a melhor receita para o sucesso.

Não seja um furacão

Digamos que é preciso algum método para um bom oral e não simplesmente sair lambendo tudo de qualquer jeito. Dica: quando estimula um local, preste atenção na resposta da mulher para ver se gostou.

Zona sensível

Mordidinhas leves e chupadas suaves podem até ser legais, mas tudo com muito carinho. De fato, a região toda é sensível e pode doer.

Atenção à língua dura

No oral, é mais legal aproveitar a maciez da língua, mas com vontade. Tente diferentes movimentos e velocidades, prestando atenção nas reações da mulher.

Língua não é pênis

Afinal, qual é o ponto de fazer sexo oral se o movimento for exatamente o mesmo da penetração, mas com algo bem mais mole e pequeno? O sexo oral é para explorar a vulva, os grandes e pequenos lábios e, principalmente, o clitóris.

Sem pressa e sem nojo

Não tem nada pior que um cara com nojo da vagina, afinal, ela é uma parte do corpo como qualquer outra. E também é horrível quando ele faz o oral só por obrigação, correndo para a penetração. Um oral bem feito, com calma, pode valer por uma boa transa.

*Com depoimentos de mulheres dados em 13/09/2018