A Fazenda: Babi mostra dúvidas sobre suposta 'agressão' de Sacha a Fernanda

Em dinâmica de apontamento de A Fazenda 2024 (RecordTV), Babi Muniz mostrou incerteza sobre o suposto empurrão de Sacha Bali em Fernanda Campos.

O que aconteceu

Babi discutia com Yuri em apontamento, quando Fernanda voltou a ser assunto. Pela primeira vez, a peoa se mostrou em dúvida.

Yuri: "Você falava que eu passava pano para agressor, Babi. Você me ofendeu".

Babi: "Isso é xingar? Xingar você seria falar 'vai tomar no seu...'".

Yuri: "Tu tá me associando com crime. Isso é muito pior!".

Babi: "O que aconteceu com a Fernanda foi como ela se sentiu".

Yuri: "'Sentiu'?".

Babi: "Eu perguntei como ela se sentiu. Porque, pra mim, o interessante é saber como a mulher se sente nessa situação. E eu perguntei: 'O que você sentiu?'. Ela falou: 'Isso, isso e isso'. Ela foi reclamar no closet, enquanto eu comecei a falar um monte de palavra, porque eu fiquei maluca da cabeça quando vi o que aconteceu. Eu não sei se ela foi para trás e ele fez assim [empurrou sem querer]. Não sei. Isso a gente vai ver quando sair lá fora...".

Sacha: "Ah, agora não sabe mais? Você tinha certeza!".

Babi: "Eu vi ele empurrar. Mas enfim, não é uma coisa para se falar. A gente vai ver quando sair lá fora. (...) Tanto que ela fez o quê? Desistiu. Então, para mim, o que importa é como a pessoa que passou pela situação se sentiu. Não interessa o que ele está sentindo".

Sacha: "Não interessa o que eu estou sentindo?".

Babi: "O que interessa é o que ela passou, porque ela é minha amiga. Se você quer defender o seu amigo, tudo bem, é problema seu. Eu fiz o meu papel de mulher e defendi a minha amiga. E está tudo certo. Ela desistiu".

Yuri: "Porque não conseguiu manter a mentira dela".

Babi: "Não, ela desistiu porque ela quis procurar os direitos dela".

Mais tarde, ainda na dinâmica de apontamento, Babi e Sacha voltaram a se estranhar. Sacha chegou a ficar cara a cara com a peoa, que abandonou a atividade chorando.

