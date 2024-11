A Fazenda: Babi e Sacha ficam cara a cara, e peoa sai chorando

Babi Muniz abandonou dinâmica chorando após ficar cara a cara com Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha escolheu Babi como alvo na dinâmica de apontamento. O peão citava tudo o que a participante havia feito contra ele, quando Babi e outros peões o interromperam e a discussão foi escalando.

Babi: "Sacha, volta pra mim. Eu não quero saber o que eles falaram pra você, não me interessa. Depois você discute com eles".

Sacha: "Babi, não me interessa o que você quer fazer".

Babi: "Não, não me interessa. A foto [da pessoa escolhida como alvo na dinâmica] é minha. Fale de mim".

Sacha: "Babi, estou falando para um programa de televisão em que estou sendo apontado. O Juninho acabou de me apontar como vitimista".

Babi: "Então você aponta o Juninho. Fala pra mim as coisas que eu fiz pra você".

Sacha: "No seu momento, você fala. É o meu momento".

Babi: "Não sou obrigada a ouvir, Sacha. Se você vai falar as coisas pra mim, não cite as outras pessoas. O apontamento é pra mim".

Sacha: "Fui citado 10 vezes! Você me citou!".

Babi, então, desceu do pedestal reservado para ela na dinâmica e foi para o centro do local.

Babi: "O apontamento é aqui. Cita aqui pra mim! Tá? Cita pra mim! Senão, vou sair daqui e não vou ouvir".

Sacha: "Então saia. Porque eu estou falando pro Brasil, não estão falando pra você".

Babi: "Eu também não quero falar com você, quero falar com o Brasil. Desde o dia em que a gente chegou aqui...".

Sacha: "Agora é o meu momento!".

Babi: "... Desde o primeiro dia em que a gente chegou aqui, você criou um grupo, aí xingava eu e a Fernanda o tempo todo...".

Sacha também desceu do seu pedestal, e aproximou-se de Babi. O peão ficou cara a cara com ela, e apontou o dedo para o rosto da ex-panicat.

Sacha: "Babi, agora é o meu momento de falar. Você vai para o seu lugar e espera eu terminar de falar, aí você fala. Tá bom?".

Babi cobriu a boca com as mãos e abandonou a dinâmica para chorar.

