William Bonner é homenageado por filha e esposa no aniversário de 61 anos

William Bonner completa 61 anos neste sábado (16) e recebeu homenagens da filha, Bia Bonemer, e da esposa, Natasha Dantas.

O que aconteceu

Bia afirmou que William é seu orgulho. "Te amo e tenho sempre muito orgulho de você. Feliz aniversário", escreveu a jovem nos stories de seu perfil no Instagram, acompanhada por uma foto do pai.

Natasha também usou os stories do Instagram para homenagear o marido. Ela mostrou detalhes da decoração da celebração do apresentador, com bexigas azuis e plaquinhas com felicitações e desejos como "muita saúde", "muitos amigos juntos" e "feliz 61".

Bia é filha de William da relação com Fátima Bernardes. Além dela, o casal também é pai de Vinicius e Laura — esses dois são mais discretos e não mantêm perfis abertos nas redes sociais.

William Bonner e Natasha Dantas estão casados desde 2018. O casal mantém uma relação discreta, embora a fisioterapeuta costume publicar alguns momentos a dois com o apresentador.