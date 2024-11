Will.i.am afirma que nunca comprou uma casa: 'Não consegui'

O cantor e membro do Black Eyed Peas, Will.i.am, revelou que leva uma vida "não tradicional" e opta por não ter uma casa fixa, apesar de sua riqueza.

O que aconteceu

O músico compartilhou com o público que ainda não está pronto para "criar raízes imobiliárias", apesar de ter acumulado uma carreira de sucesso. A informação foi revelada na conferência AfroTech, em Houston, e divulgada pela revista People.

Quanto à ideia de 'Eu consegui', acho que não consegui, porque cada marco me leva ao próximo marco (...) Estou conseguindo. Eu nunca tive uma casa. Eu comprei um estúdio para mim. Eu tenho meu escritório, mas fico em um hotel. Eu não tenho uma casa porque não comprei a casa que diz 'Eu consegui.' Will.i.am

Will.i.am também relembrou sua infância, quando morava em um projeto habitacional no sul de Los Angeles. "Minha mãe dizia: 'Espere, coloque suas roupas. Vai ali pegar nossos vales-refeição. Fique nesta fila para pegar este queijo", disse ele. "Você sai, seu melhor amigo com quem você cresceu já não está mais com você, porque ele levou um tiro. E você quer sonhar diferente —é daí que eu tiro ambição."