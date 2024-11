Whindersson Nunes mostra antes e depois de perder 15kg; veja

Whindersson Nunes, 29, mostrou as mudanças no seu corpo após perder 15 kg para a luta contra o indiano Neeraj Goyat, que aconteceu na sexta-feira (16). O influenciador perdeu o confronto para o indiano.

O que aconteceu

O influenciador publicou um vídeo no seu Instagram, mostrando as mudanças no corpo. Na legenda, ele detalhou a mudança. "Menos 15kg em 2 meses, isso é boxe."

Nas primeiras imagens do vídeo, Whindersson aparece de perfil, mostrando que estava com mais gordura. Na segunda parte, já para a luta, ele aparece com o abdômen trincado e mais músculos.

Whindersson perdeu a luta para o influenciador indiano Neeraj Goyat, na sexta-feira (15). O evento aconteceu em Arlington, nos Estados Unidos e marcou a estreia do influenciador em uma luta de boxe profissional. A luta de Whindersson abriu a luta principal do evento que teve Mike Tyson eJake Paul.