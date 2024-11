Peões criticam Fernando: 'Aproveita que é gay para falar coisas sem culpa'

Durante a nona festa de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram a postura de Fernando na casa.

O que aconteceu

Yuri citou a treta que teve mais cedo com o peão e o detonou. "Foi ótimo ter botado ele porque ele voltou a pessoa que ele era! Eu juro por Deus que não vou mais conversar com esse cara, mano. Não dá pra conversar com ele."

Gui completou. "Já falou coisa da Luana, já falou coisa da minha namorada, e agora isso aqui... Esse cara joga baixo!"

Luana disse que o peão usa de sua orientação sexual. "O pior é que ele aproveita que ele é homossexual para falar coisas sem culpa! O que ele falou para mim é, sim, um machismo, entendeu?"

O que ele fez hoje com Yuri foi uma falta de respeito enorme. Tu tá entendendo que as coisas que tu passou aqui são seríssimas, até mais do que Bali? São coisas sérias, pô! Sobre tua profissão, esposa, orientação sexual... é ridículo isso! Luana

