Nattan diz que bebia todo dia, mas parou após adoecer: 'Nova pessoa'

Nattan, 26, mudou os hábitos após adoecer no final de 2023, quando pegou H. pylori, uma bactéria que causa problemas de estômago no homem.

O que aconteceu

O cantor diz que diminuiu o consumo de bebida alcoólica, passou a se exercitar e cuidar da saúde mental. "Virei uma nova pessoa, cuidando bem do corpo, da alimentação, deixando o álcool 80% de lado. Bebia todo dia, agora eu bebo de 15 em 15 dias", diz o cantor, em conversa com jornalistas antes da apresentação no Caldas Country Festival, em Caldas Novas (GO).

Nattan afirma que a mudança no consumo de álcool faz diferença. "Você acorda melhor. Antes eu acordava, meu Deus, parece que um caminhão tinha passado por cima de mim. Hoje não, acordou bem, feliz."

O forrozeiro, porém, não resistiu e bebeu durante sua performance no palco. Ele também usou uma peruca loira para divertir o público.

Nattan usa peruca loira para divertir o público no Caldas Country Imagem: Eduardo Martins-16.nov.2024/Brazil News

O artista também conta que o lado mais difícil da fama é ficar longe da família e dos amigos, mas que a saudade desses últimos foi resolvida. Nattan diz que, agora, eles trabalham para ele. "Trouxe todos os meus amigos para trabalhar comigo. Quando eu comecei a fazer sucesso, as pessoas falaram: 'A gente precisa colocar um assessor profissional...' Eu disse, não, eu quero ver os meus amigos comigo e eu vou torná-los profissionais."

A gente está trabalhando e, ao mesmo tempo, a gente está se divertindo. São meus amigos, a gente se entende bastante. Nattan

* A jornalista viajou a convite da organização do festival.