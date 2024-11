Miss Universo 2024: veja onde acompanhar a final e torcer pelo Brasil

A final do Miss Universo 2024 acontece neste sábado (16), na Arena CDMX, Cidade do México. O Brasil é representado pela atriz e modelo pernambucana Luana Cavalcante. Caso vença, Luana será a primeira mãe a ganhar o Miss Universo e quebrará jejum de 56 anos sem vitórias do Brasil.

Onde assistir

O concurso internacional será transmitido pelo Telemundo no YouTube a partir das 21h45 (horário de Brasília) com tradução em espanhol. O Brasil não terá transmissão oficial com tradução simultânea. A alternativa é se tornando membro VIP Diamond do canal do concurso no YouTube, por R$ 119,99 mensais.

O concurso vai ter um recorde de participantes com representantes de 125 países e territórios representados. Até quinta-feira (14) eram 127, mas as participantes da África do Sul, Mia le Reux, e do Kosovo, Edona Bajrami, se retiraram devido a problemas de saúde.

A organização sul-africana divulgou um comunicado sem especificar o problema da sua candidata, que seria a primeira competidora surda. Já Edona ainda estaria com problema no tornozelo, lesionado durante o confinamento, o que a impediria de participar dos desfiles.

A atual edição do Miss Universo é emblemática, já que pode coroar a primeira miss mãe. Essa é uma das mudanças no regulamento do concurso, que até 2022 não permitia mulheres casadas, mães e com mais de 28 anos. Hoje, a única exigência é ser maior de 18 anos.

Essa é a quinta vez que o México sedia o Miss Universo. Antes deste ano, o país recebeu as edições de 1978, 1989, 1993 e 2007. Fazem parte do júri nomes como a youtuber e atriz Lele Pons, o artista brasileiro Romero Brito e a Miss Universo 1978, a sul-africana Margaret Gardiner.

Splash vai atualizar o concurso em tempo real quando a transmissão iniciar.