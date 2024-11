Luana e Gui detonam Vanessa em A Fazenda: 'Mentirosa, sonsa, cínica'

Em conversa com Yuri Bonotto e Sacha Bali, Luana Targinno e Gui Vieira detonaram Vanessa Carvalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões comentaram sobre a polêmica criada após Vanessa contar que Sacha disse que Flora Cruz tinha "limitações". Eles acusaram a mineira de distorcer fatos.

Luana: "Estão todos juntos contra a gente, entendeu? Ela [Flora] disse: 'Dos quatro, você é a única que tem consciência'. Eu [respondi]: 'Não é porque eu estou conversando com você que eu vou concordar com as coisas que vocês fazem. Eu acredito nos meninos. Isso que a Nêssa disse, eu vou acreditar em Sacha, que ele não falou isso. Nêssa mente, sim, e distorce, sim, as coisas'".

Gui: "O Sidney perguntou: 'Gui, você acredita que o Sacha falou isso?'. Eu não acredito que o Sacha falou isso, inclusive a Nêssa é uma pessoa muito mentirosa. Se a porta e a Nêssa falou alguma coisa, eu acredito na porta".

Luana: "Ela é muito mentirosa. Eu falei isto pra Flora: 'Todo mundo aqui sabe que a Nêssa é sonsa, é cínica, que ela aumenta as coisas'. Eu acho ela um doce de pessoa, mas as coisas do jogo dela...".

Sacha: "Doce de chuchu, só se for...".

