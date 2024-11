Linkin Park ressurge em SP: nova vocalista conquista Allianz lotado

Após sete anos longe dos palcos brasileiros, o Linkin Park voltou com tudo para uma apresentação inesquecível no Allianz Parque, em São Paulo. A banda mostrou que está pronta para um novo capítulo com Emily Armstrong, sua nova vocalista.

O show começou pontualmente às 20h37, com a arena lotada e a expectativa à flor da pele. Dividido em quatro atos e um encore, a abertura já veio com clássicos como "Somewhere I Belong" e "Crawling", que incendiaram o público.

Emily, visivelmente emocionada, incentivou o coro da plateia, especialmente em "Points of Authority", quando os diversos telões espalhados pelo palco estavam cheios de efeitos e a cantora emanava energia e gritos intensos, o que deram o tom do que seria uma noite marcante.

Mike Shinoda, sorridente e à vontade, se destacou desde o início. O lançamento ao vivo do novo single "Two Faced" confirmou o porquê da empolgação: a música já é considerada uma das melhores da banda, com direito a zoom no icônico "scratch" de Joe Hahn.

Linkin Park se apresenta no Allianz com Emily Armstrong e Mike Shinoda Imagem: Marcelo Barretto/AgNews

A performance visual também impressionou, especialmente durante "New Divide", no qual um jogo de luzes hipnotizou o público. Em seguida, o primeiro single da nova fase, "The Emptiness Machine", provou que o Linkin Park com Emily está em sua melhor forma. Altíssimo nível!

No segundo ato, "The Catalyst" deu início a uma sequência impactante, com Shinoda e Emily dividindo os vocais enquanto a plateia entoava o refrão como um mantra "Lift Me Up, Let Me Go". A interação entre banda e público cresceu nas músicas "Burn It Down" e "Waiting for the End", no qual Emily mostrou sua versatilidade e conquistou ainda mais os fãs, que responderam com gritos de "Emily, Emily!".

O terceiro ato trouxe momentos intensos, com Shinoda revisitando seu projeto paralelo "Fort Minor" ao performar "When They Come For Me" e "Remember The Name". A música "Casualty", a mais pesada do novo disco, foi um verdadeiro teste para os pulmões de Emily, que passou com louvor. Sua sintonia com Shinoda revela como ambas as vozes se combinam e mostra que estamos diante de uma raridade.

Há ainda um bonito dueto entre Shinoda e Emily em "Lost", emendando com a gigante "Breaking The Habit" e finalizando com "What I've Done", outra música inesquecível do vasto catálogo de hits do grupo e entoada letra por letra com força pelo público. Shinoda agradece em português.

No quarto e último ato, a emoção tomou conta com o dueto em "My December" e o hino "Numb", que levou o Allianz abaixo. Foi apoteótico e catártico para todos os fãs ali presentes, que cantaram absolutamente tudo alto, pulando e fazendo rodinha punk.

Linkin Park se apresenta no Allianz lotado em São Paulo Imagem: Marcelo Barretto/AgNews

A sequência de hits "In the End" e "Faint" manteve o público em êxtase. Emily canta demais ao vivo e eletriza o público ao tocar guitarra em "Over Each Other", bonita música do novo disco. Os efeitos dos telões são psicodélicos e desconexos, como uma TV fora do ar. O encore, com "Papercut" e "Lost in the Echo", mantém a frequência lá em cima, mas é com a recente canção "Heavy Is the Crown", com o grito icônico de Emily, que segura ele ao vivo, marca outro ponto alto do show.

O encerramento veio com a explosiva "Bleed It Out", que incluiu um trecho de "A Place For My Head", fechando a noite com chave de ouro e misturou a nostalgia de 20 anos atrás com a nova pulsante fase do grupo. Fogos de artifício iluminaram o céu de São Paulo, marcando o retorno triunfante do Linkin Park, em um show que ficará para a história.