Não é o que você pensa: Leão Lobo revela como surgiu bordão 'dignidade já!'

O apresentador e colunista Leão Lobo disse que, ao contrário do que muitos pensam, o bordão "dignidade já" foi inspirado no período da Ditadura Militar. A revelação foi feita pelo jornalista durante participação no Splash Show, do Canal UOL.

Aliás, muita gente acha que a frase 'dignidade já' foi criada pela questão LGBTQIA+ [sigla que faz referências a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais etc]. E não foi. Ela se adequa bem, mas criei essa frase na época das Diretas Já!. Leão Lobo durante o Splash Show

O bordão foi criado pelo jornalista de 70 anos na época em que assinava uma coluna no jornal Folha da Tarde, da Empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo. A ideia era criar uma frase que servisse como assinatura à coluna, dando impacto à conclusão do texto. O pedido para a criação do bordão partiu de Carlos Brickmann (1944 - 2022), então editor da publicação.

Foi aí que a inspiração veio do momento conturbado pelo qual o país ultrapassava.

A gente ia votar para Presidente da República, e estava em falta: educação, saúde, moradia, segurança. E aí perguntei, como posso traduzir isso numa palavra? Dignidade. Foi nesse sentido. E eu gosto que englobe tudo isso mesmo

Leão Lobo

Desde então, a frase tem sido utilizada pelo apresentador por onde ele passa — TV, rádio, internet e Canal UOL.

