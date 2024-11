'Maternidade não é limitação': Miss Brasil pode ser a 1ª mãe Miss Universo

Luana Cavalcante, 25, disputa a final do Miss Universo 2024 na noite deste sábado (16), no México, com dois desafios: quebrar o jejum de 56 anos sem vitórias do Brasil no concurso e se tornar a primeira mãe coroada. A final será transmitida pelo canal Telemundo no YouTube a partir das 23h (horário de Brasília).

Expectativas e favoritismo

Mesmo com recorde de candidatas, 125 no total, a pernambucana tem sido apontada com uma das favoritas desde o início. "Não consigo expressar em palavras a alegria que sinto em poder representar o Brasil em um ano onde muitas barreiras estão sendo quebradas aqui no Miss Universo", afirma para Splash.

Estar em destaque entre elas é, sem dúvida, uma oportunidade de mostrar como eu me sinto preparada para representá-las como Miss Universo. Ao longo dos mais de 15 dias aqui, vivemos experiências de troca, intercâmbio e tudo isso nos prepara ainda mais para chegarmos confiantes nas etapas finais do concurso.

A atual edição do Miss Universo é emblemática, já que pode coroar a primeira miss mãe. Essa é uma das mudanças no regulamento do concurso, que at[e 2022 não permitia mulheres casadas, mães e com mais de 28 anos. Hoje, a única exigência é ser maior de 18 anos.

A Miss Brasil Luana Cavalcante com o filho, Pedro, de 5 anos Imagem: Reprodução/Instagram @lucfarsoni

Ao todo, são 16 mães na disputa pela coroa dentro das 125 países e territórios representados. "A maternidade não deve ser vista como uma limitação, mas como uma motivação para que conquistemos os nossos sonhos e sucesso. Servir de exemplo para que nossos filhos não desistam de lutar e, assim como nós, tenham coragem para vencer".

Além da realização pessoal, a coroa para Luana significaria também a quebra de um jejum de 56 anos do Brasil. As duas últimas brasileiras que chegaram perto da coroa foram Natália Guimarães, em 2007; e Julia Gama, na edição de 2020, realizada em maio de 2021 devido à pandemia. O Brasil venceu em 1963, com Ieda Maria Vargas, e em 1968, com Martha Vasconcellos.

Essa última, inclusive, já declarou sua torcida por Luana e até fez um pedido: "Por favor, Luana! Eu já não aguento mais carregar essa coroa na cabeça, já não me serve mais. Espero que você ganhe", falou Martha em tom humorado em vídeo publicado no canal Miss News, do jornalista e missólogo Roberto Macedo.

Poder carregar essa coroa é uma oportunidade de fazer história sendo a primeira mãe Miss Universo e a brasileira que quebrará o jejum de mais de 50 anos sem coroa. Nós merecemos e estou confiante que chegou nossa hora. Gostaria de pedir aos brasileiros e fãs que continuem torcendo e emanando as melhores energias possíveis. Conto com o amor e apoio dos meus fãs nessa final. Quero orgulhar a todos e honrar o apoio e a torcida, carregando o Brasil comigo. Luana Cavalcante