James Dean foi chantageado por homem com quem viveu romance, diz livro

O ator James Dean teria sido chantageado por um ex-amante, segundo o novo livro "Jimmy: The Secret Life of James Dean" ("Jimmy: A Vida Secreta de James Dean", em tradução livre).

O que aconteceu

A biografia revela que James Dean manteve um relacionamento homoafetivo com um homem, identificado como Rogers Brackett, que teria ameaçado expor sua sexualidade. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, que obteve acesso antecipado à obra, Brackett exigiu US$ 800 de Dean em 1954, dias antes da estreia de "Vidas Amargas".

O acordo, até então mantido em segredo, envolvia também a alegação de uma dívida de US$ 1.200 relacionada a hospedagens, presentes e empréstimos.

Brackett, que estava desempregado e tentando levantar dinheiro para sua ópera, também teria apresentado o ator a pessoas influentes da indústria do entretenimento. Segundo o livro, ele enviou uma carta ao ator exigindo o pagamento, com a ameaça de expor o relacionamento dos dois.

James Dean fez o pagamento para evitar um escândalo público. Em troca, o ator recebeu uma garantia da Warner sobre um suposto "olheiro" em sua carreira, assegurando o silêncio definitivo de Brackett.