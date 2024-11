Ivete Sangalo interrompe show e dá bronca em folião com cigarro eletrônico

Ivete Sangalo interrompeu show durante a segunda noite do Folianópolis, na capital de Santa Catarina, para dar uma bronca em um folião que fumava um cigarro eletrônico.

O que aconteceu

"Você fica se sentindo mais potente, mais charmoso, mais gatinho. Mas depois, quando você tá lá no médico, ninguém da galera chega pra dizer: 'tamo junto'', alertou a cantora.

Ivete desafiou o folião na segunda volta do trio mostrar o cigarro eletrônico quebrado e jogá-lo no lixo, mas o folião surpreendeu a cantora jogando fora na hora. "Jogou fora, já? Eu gosto assim, tem que obedecer a mamãe. Mães nunca estão erradas e isso é a melhor coisa do mundo", comemorou a Ivete.

Folianópolis 2024

Léo Santana foi o grande destaque da primeira noite do Folianópolis Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

Micareta acontece de 14 a 16 de novembro com o tema "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro Elementos Vibrando na Energia do Axé". Na sexta (15), o grupo Parangolé fez a última apresentação no evento com Tony Salles no comando, antes do cantor se dedicar à carreira solo.

Último dia do Folia, no sábado (16), contará com shows de Tomate, Xanddy Harmonia e É O Tchan. Xanddy, aliás, está nos preparativos finais do projeto "Samba de Roda é minha raiz".

Eu já tinha muito desejo de fazer esse projeto, falo disso há mais de 10 anos, e dessa vez eu não deixei passar essa oportunidade porque o meu coração já estava querendo isso há muito tempo. Xanddy

*Os repórteres de Splash viajaram a convite da organização do evento.