Hugo, que viveu affair com Maiara, vai se casar com namorada em dezembro

De Splash, em Caldas Novas (GO)

Hugo, dupla de Guilherme, está de casamento marcado com Juliete Di Pieri. Ele viveu um breve affair com Maiara em junho deste ano.

O que aconteceu

Hugo e Juliete namoraram por 10 anos, terminaram e, neste breve período, o sertanejo se envolveu com Maiara. Ele e Juliete reataram em agosto.

O cantor pediu a "ex" em casamento duas semanas após reatarem. Splash apurou que os dois vão se casar em dezembro, antes do Natal.

Hugo e Maiara eram amigos desde 2016, quando ela e a irmã participaram do primeiro DVD da dupla dele. Em junho, os dois chegaram de mãos dadas no leilão de Neymar Jr., no Clube Monte Líbano, em São Paulo.