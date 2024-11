Hit de Natal de Mariah Carey quase não existiu; entenda

Mariah Carey revelou que quase perdeu a oportunidade de ser a "Rainha do Natal".

O que aconteceu

A cantora contou em uma entrevista ao The New York Times que teve a ideia de gravar um álbum de Natal nos anos 1990, mas acabou "duvidando" da necessidade de criá-lo.

Eu senti que era muito cedo na minha carreira Mariah Carey

Apesar das dúvidas, a cantora disse ter entendido que estava destinada a criar seu "próprio pequeno mundo mágico de Natal". "Me concentrei em todas as coisas que minha mãe lutou para criar; tudo o que eu precisava era de um banho de glitter e um coro de igreja completo para me apoiar", disse.

Assim, ela gravou "Merry Christmas" (1994), icônico álbum de Natal que volta às paradas musicais anualmente em dezembro.

Na época, este foi o quarto álbum de estúdio da cantora. O disco tem dez músicas, incluindo "All I Want for Christmas Is You".