'Garota do Momento': Carmem cai para trás com visita inesperada do passado

No capítulo de segunda-feira (18), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz recusa a proposta de trabalhar para Juliano.

Zélia tem uma ideia para que Juliano convença Beatriz a aceitar sua proposta. Alfredo e Teresa conversam sobre Eugênia e Guto. Beatriz chega a Petrópolis, e Carmem comemora a visita da neta.

Basílio se incomoda com a presença de Beto. Celeste encontra a carta enviada por Edu. Nelson aborda Alfredo, que o convida para um jantar com sua família.

Carlito se desespera ao perder a jaqueta que Topete lhe emprestou. Basílio e Carmem conversam com Beatriz sobre a proposta de Juliano. Vera conta a Beto que Juliano entrou com uma ação contra todos que participaram do protesto contra a Perfumaria Carioca.