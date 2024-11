Luana defende Sacha para Flora, que rebate: 'Não tenho o teu corpo'

Flora Cruz contou para Luana Targinno sobre o quão ofendida ficou com a fala de Sacha Bali em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Durante a festa, Flora apontou por que a fala de Sacha sobre ela ter "limitações" a deixou magoada. Luana, porém, defendeu o aliado.

Flora: "Isso me doeu demais. Sabe por quê? Somos 13 pessoas. Eu sou a única preta, a única gorda, a única crespa, a única macumbeira, a única mãe solo deste lugar. Eu sou eu o tempo inteiro. Isso não é questão de pauta, é questão de diferença. Luana, eu não tenho o teu corpo, o teu silicone, o teu fio-dental. Eu não tenho o padrão que a sociedade quer ver".

Luana: "Isso é verdade".

Flora: "Só que eu sou capaz de fazer uma prova e ganhar".

Luana: "De tudo, minha filha! Você é capaz de tudo".

Flora: "Só que me chamar de limitada dói".

Luana: "Eu não acho que ele lhe chamou. Eu até dei o benefício da dúvida e falei: 'Sacha, tem certeza?'".

Flora: "Ele deve ter falado com raiva, com nervosismo".

Luana: "Eu acho que, lhe chamar de 'limitada' sendo gordofóbico, ele não faria isso. Eu acho que isso é muito sério. Não sei se ele falou da sua limitação do joelho, de acordar cedo...". Flora: "Mas isso não é uma limitação, Luana. Se fosse, o médico ia me parar. Eu estava com dor [no joelho] e não estou mais. Rebolei até o chão!".

Luana: "Eu falei pra ele: 'Cuidado com o que você fala. Às vezes você não tem intenção de ser gordofóbico'....".

Flora: "Mas a fala foi!".

