Dinamarca vence Miss Universo pela 1ª vez; país foi vice do Brasil em 1963

A 73ª edição do Miss Universo aconteceu na Arena CDMX, na Cidade do México, na noite deste sábado (16), e consagrou a Miss Dinamarca, Victoria Theilvig, a grande vencedora. A Miss Nigéria, Chidimma Adetshina, ficou em segundo lugar.

O Top 3 foi fechado pela Miss México, María Fernanda Beltrán, a dona da casa. A tailandesa Suchata Chuangsri ficou em 4º lugar, e venezuelana Ileana Márquez em 5º.

O concurso tinha começado já fazendo história: foi a primeira vez que o concurso tem mais de 120 países e territórios competindo, e também uma mãe-solo com vitiligo — a candidata com surdez desistiu na quinta (14).

O concurso foi transmitido pelo canal americano da Telemundo, sem cobertura no Brasil. O canal do Miss Universo também transmitiu sem tradução simultânea em português e mediante assinatura paga. A representante brasileira não se classificou pela quarta vez seguida.

O primeiro corte para o Top 30 foi anunciado logo no início da transmissão. França, Índia, Sérvia, Vietnã, Porto Rico, Nigéria, Canadá, Cuba, China e Japão foram as dez primeiras selecionadas para a próxima etapa. Também seguem na disputa: Egito, México, Argentina, Tailândia, Peru, Macau, Filipinas, Equador, Bolívia, Malásia, Rússia, Aruba, Finlândia, República Dominicana, Camboja, Nicarágua, Dinamarca, Venezuela, Zimbábue, Chile.

Todas 30 semifinalistas desfilaram em traje de banho. Etapa definiu o Top 12.

Avançaram para o Top 12: Bolívia, México, Venezuela, Argentina, Porto Rico, Nigéria, Rússia, Chile, Tailândia, Dinamarca, Canadá, Peru.

Após intervalo, as 12 candidatas restantes estão desfilando em traje de gala. A somatória das notas vai definir o Top 5 de finalistas.

Formam o Top 5: Nigéria, Dinamarca, México, Tailândia e Venezuela. Elas passaram pela etapa das perguntas para somar notas em busca da coroa.

Splash está atualizando as classificações em tempo real nesta matéria.

O Brasil foi representado pela pernambucana Luana Cavalcante, 25, que não conseguiu se classificar. Ela buscava ser a primeira mãe vencedora do concurso. Desde 2023 mães e casadas podem competir, e desde este ano todos países puderam retirar o limite de idade de 28 anos — a única exigência é ter mais de 18 anos.

Luana Cavalcante durante o desfile do traje típico no Miss Universo 2024 Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Se vencesse, Luana quebraria o jejum de 56 anos sem vitórias do Brasil e pode trazer a terceira coroa para o país. A última foi em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.

Ao todo, 125 países e territórios buscavam a coroa de Miss Universo. A representante da Itália, Glelany Cavalcante, é ítalo-brasileira e nasceu em Feira de Santana (BA), mas também não conseguiu se classificar. Eram 128 candidatas, mas as misses do Panamá, África do Sul e Kosovo deixaram a competição antes da final. As duas últimas por motivos de saúde.

A Miss Cuba, Marianela Ancheta, conseguiu se classificar no retorno do seu país ao concurso. A última participação de Cuba foi em 1967.

A Miss EUA, Alma Cooper, uma afro-latina que é oficial do Exército dos Estados Unidos, não se classificou. Foi a primeira vez que os EUA não classificaram em 14 edições.

Após o Top 30 e Top 12, será anunciado o Top 5. Dois prêmios especiais já foram divulgados: A Miss Trindade e Tobago, Janelle Thongs, levou o Miss Simpatia, e a Miss Honduras, Stephanie Cam, ficou com o Prêmio de Melhor Pele.

Veja momentos do concurso

Música mexicana esteve presente na abertura do Miss Universo 2024, sediado no México Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Candidatas durante transmissão da final do Miss Universo 2024, no México Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Ao todo 125 países e territórios competiram no Miss Universo 2024, no México Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Taboo, do Black Eyed Peas, performou na final do Miss Universo 2024, no México Imagem: Hector Vivas/Getty Images

A Miss Mexico, Maria Fernanda Beltran, foi uma das que avançou para o Top 30 Imagem: Hector Vivas/Getty Images

A Miss Egypt, Logina Salah, conseguiu se classificar no Top 30 Imagem: Hector Vivas/Getty Images

A Miss Russia, Valentina Alekseeva, alcançou o Top 12 do concurso Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Top 30 do Miss Universo foi formado. Venezuela, Cuba, Finlândia e Aruba quatro das que entraram Imagem: Hector Vivas/Getty Images