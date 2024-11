Fernando provoca Yuri: 'Aproveita que Sacha tá bêbado que você consegue'

Fernando e Sacha trocaram farpas durante a madrugada de sábado (16) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha e Yuri se preparavam para dormir e o ator lembrou a treta que teve mais cedo com o chef. "As pessoas aqui falam muitas coisas que podem acabar com tua vida que..."

Fernando, que passava pelo local, se meteu na conversa. "Consegue tanto, que quer f*der com a integridade física dos outros."

Sacha rebateu o peão. "Cala boca, Fernando. Tem ninguém falando contigo, não. Mete o pé, mete o pé."

Fernando se dirigiu então a Yuri e o provocou. "Aproveita que ele (Sacha) tá bêbado que você consegue hoje, Yuri!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 48838 votos 0,03% Albert Bressan 0,72% Babi Muniz 0,08% Fernando Presto 0,08% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 5,01% Gui Vieira 0,15% Gilsão 0,11% Juninho Bill 0,80% Luana Targino 32,81% Sacha Bali 9,91% Sidney Sampaio 20,23% Vanessa Carvalho 30,04% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 48838 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso