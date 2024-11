Fernando diz que 'janta' Sacha em tretas de A Fazenda: 'Não sou Zé Love'

Em conversa com Gilson de Oliveira, Fernando Presto se gabou pelas discussões com Sacha Bali, Yuri Bonotto e Gui Vieira em A Fazenda 2024 (Record).

O que aconteceu

Fernando se gabou para Gilson de como rebate Sacha, Yuri e Gui em tretas. Ele apontou que desequilibra os peões ao sugerir que eles têm uma relação homoafetiva.

Fernando: "Ele não quer um inimigo? Ele vai ter. O 'debiloide' e o Sacha. Não é um debiloide? Só que ele está mexendo com gente que ele não consegue lidar".

Gilson: "É, se pegar por essa linha aí, ele vai ficar f*dido da cabeça"

Fernando: "Ele não tem inteligência emocional para lidar comigo. Eu não sou o Zé Love".

Gilson: "E ele só conseguiu chegar onde chegou porque foi orientado, né?".

Fernando: "O próprio Sacha, quando é para entrar em embate comigo, pode ver que eu janto ele. Ele vai falar m*rda para mim, eu vou e respondo ele. Você viu ontem o que fiz com ele? Eu falei: 'Você está falando que tem tais coisas [transtornos psicológicos], você já fez o exame tal? Como que você está falando que tem, se nem sabe o exame que faz [para diagnosticar]? Porque ele falou que tem o 'negócio' que eu tenho".

Os peões, então, falaram rapidamente de Luana. Fernando apontou que ela reconhece o erro dos aliados e se mantém longe das brigas. Em seguida, o chef de cozinha e Gilson voltaram a falar de Sacha, Yuri e Gui.

Fernando: "Qualquer coisa que eu falo, os dois crescem para caralh* para querer brigar comigo. Parece tipo machão. Você nunca reparou?".

Gilson: "Já. Eu acho que o Guilherme foi encorajado pelo Sacha. Não sei como nem por que".

Fernando: "Eu quero mais é que venham os três para cima de mim. Quero mostrar quem eles são".

Gilson: "Você descobriu a melhor maneira de atacar eles com pouca coisa".

Fernando: "Você vai ver o apontamento amanhã! Agora você vai ver como desequilibra esses três. É só falar: Ô, vai aí cuidar do seu macho! Nossa senhora, eles pulam, mano!".

