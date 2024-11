Fãs norte-americanos celebram o grupo K-pop Seventeen em meio a brigas de empresa

Por Danielle Broadway

OAKLAND, Califórnia (Reuters) - A boy band sul-coreana Seventeen fez fãs cantarem seus nomes em Oakland, Califórnia, na semana passada, onde a banda passou com a turnê mundial “Right Here” para promover o álbum de 2024 do grupo “17 Is Right Here”.

“Sou fã do Seventeen há seis ou sete anos”, disse Ruby Webb, uma fã de 21 anos de Portland, Oregon. “Eu amo muito eles. S.Coups, Mingyu, Dino, eles são meus bebês”, ela acrescentou.

Ao mesmo tempo em que havia muito entusiasmo, os fãs conhecidos como Carats falavam sobre a recente polêmica com a empresa sul-coreana HYBE, que agencia vários artistas de K-Pop, incluindo os populares BTS, NewJeans e Seventeen.

Um documento interno que circulou entre os executivos da empresa, incluindo o presidente da HYBE, Bang Si-hyuk, contendo comentários depreciativos sobre vários de seus grupos de K-pop, foi divulgado durante uma auditoria da Assembleia Nacional em 24 de outubro pelo Departamento de Cultura, Esportes da Assembleia Nacional da Coreia do Sul e Comissão de Turismo.

O relatório foi revelado pelo crítico de cultura pop coreano Kang Myung Seok.

No documento, alguns grupos de K-pop, incluindo Seventeen, foram criticados por serem “pouco atraentes” e por fazerem “muitas cirurgias plásticas”.

Isso se seguiu a uma série de outras polêmicas no setor.

As críticas da empresa à Seventeen imediatamente provocaram reação dos Carats.

O grupo sul-coreano teve o álbum mais vendido globalmente no ano passado.

Fãs em Oakland chegaram vestidos de Carats e cenouras, levaram pôsteres de seus membros favoritos da banda e distribuíram artesanatos para outros fãs.

A etapa norte-americana da turnê começou em Illinois em outubro e terminou em Los Angeles no último sábado. Agora, o grupo segue para a próxima etapa da turnê, na Ásia.