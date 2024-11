Erasmo Carlos, Lulu Santos e Ana Castela levam Grammy Latino

Brasileiros marcaram presença e saíram vencedores na cerimônia de premiação do Grammy Latino 2024, que ocorreu em Miami, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 14. Artistas como Erasmo Carlos (1941-2022), Xande de Pilares, Lulu Santos e Gabriel O Pensador ganharam prêmios nas categorias dedicadas à música em língua portuguesa, anunciadas no período da tarde, antes da cerimônia principal.

A segunda parte do evento terminou na madrugada da sexta-feira, 15, horário do Brasil. Dentre os principais consagrados, o veterano cantor dominicano Juan Luis Guerra levou em Gravação do Ano e Álbum do Ano. A jovem Ela Taubert, da Colômbia, ganhou Revelação do Ano. Já o uruguaio Jorge Drexler foi premiado com Canção do Ano por Derrumbe.

A brasileira Anitta não ganhou nenhum prêmio nesta edição. Ela se apresentou ao lado de Tiago Iorc para prestar uma homenagem ao músico Sergio Mendes, que morreu em setembro, aos 83 anos. A dupla mostrou uma versão acústica de Mas Que Nada, composição de Jorge Ben Jor que Mendes consagrou.

Mais brasileiros

A categoria dedicada à musica feita em língua portuguesa também premiou artistas novatos. O duo fluminense Os Garotin ganhou o Grammy pelo melhor álbum pop contemporâneo. O paulista Jota.pê venceu nas três categorias nas quais havia sido indicado: álbum de música popular, canção em língua portuguesa e engenharia de produção. Ana Castela foi destaque com álbum sertanejo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.