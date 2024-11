Poder feminino em ascensão e intrigas políticas marcam 'Duna: A Profecia'

"Duna: A Profecia" explora o surgimento das poderosas e influentes Bene Gesserit e temas como o poder da tecnologia sobre os humanos. A série substitui "Pinguim" no horário nobre da HBO e, apesar de trazer sobrenomes familiares, navega pelo universo de "Duna" 10 mil anos antes do mostrado nos filmes.

Na série, nada nunca é apenas o que parece. Sempre há camadas e ninguém é bom ou ruim, todos são humanos. Sarah-Sofie Boussnina, a princesa Ynez, em exclusiva para Splash

Guerras das máquinas

Série se passa apenas 116 anos depois da guerra das máquinas, que baniu toda "tecnologia pensante" do mundo. A sociedade de "Duna" ainda sente profundamente os efeitos dessa cruzada, com opiniões divididas sobre a tecnologia e inteligência artificial.

Há quem seja a favor da destruição de toda e qualquer máquina e quem acredite que a tecnologia pode ser usada a favor de um bem maior. Essas divergências se encontram na luta pelo poder, que atravessa toda a franquia.

Para o elenco, os debates de "Duna" espelham as discussões em torno da IA nos dias atuais. "Nossa série tem uma abordagem muito interessante de como [um banimento] seria", conta Chris Mason, que interpreta o guardião de espadas da Casa Corrino, Keiran Atreides.

É interessante ver uma sociedade se reconstruir sem essas coisas. As opiniões das pessoas são muito divididas, o que é meio o que estamos vivendo no mundo neste momento. Algumas pessoas acham que é bom, algumas pessoas acham que é ruim. Chris Mason

Chris Mason é Keiran Atreides em "Duna: A Profecia" Imagem: Divulgação/HBO

Série "escapa" das areias de Arrakis e traz novos cenários

Boa parte da nova série se passa em palácios, corredores e a escola liderada pelas Bene Gesserit. Mais "enclausurada", a série traz mais foco nos jogos políticos da elite por trás das portas.

Os atores afirmam que houve pouco uso de computação gráfica, o que permitiu que eles pudessem mergulhar no universo de "Duna". "Foi como entrar em um grande playground", diz Mason, em tom de brincadeira.

Isso faz com que nosso trabalho seja muito, muito mais fácil quando entramos ali. Quanto menos telas azuis, melhor, de verdade. Cada detalhe no palácio é real, é incrível. Josh Heuston, que interpreta Constantine Corrino

Casas de "Duna" estão em posições diferentes na série

A série traz sobrenomes conhecidos como Atreides e Corrino, mas as casas estão em posições diferentes das dos filmes. "Atreides é o grande nome nos filmes que seguem Paul. É interessante voltar muito no tempo antes disso e encontrar os Atreides em uma posição muito diferente. A casa não está tão estabelecida, há respeito pelo nome deles e há um peso, mas não chega nem perto de onde eles estão nos filmes", conta Mason.

A princesa Ynez (Sarah-Sofie Boussnina) se casa com uma criança para expandir o poder da Casa Corrino Imagem: Divulgação/HBO

As Bene Gesserit e o poder feminino

O tema principal da série é o surgimento das Bene Gesserit. Enquanto nos filmes o poder delas está bem estabelecido, na série elas ainda desenvolvem sua influência e suas habilidades.

A impiedosa Valya Harkonnen é quem busca ampliar o poder da Irmandade. Ao lado de sua irmã Tula, ela pretende colocar a futura pupila, a princesa Ynez, no trono, mudar uma profecia terrível e limpar também o sobrenome Harkonnen, manchado no passado pelos Atreides.

As Bene Gesserit são colocadas em risco com o surgimento do poderoso soldado Desmond Hart. Ele está determinado a minar a influência da Irmandade e busca se aliar ao Imperador, pai de Ynez, para destruí-la.

A ideia de profecia, de tentar prever o futuro, é uma coisa muito importante na série. Cada personagem tem seu papel: se um dá meia volta e vai para o outro lado, toda essa corrente pode colapsar na mente de alguém. [...] Todos os personagens são levados em direções diferentes e enviados em jornadas diferentes. Chris Mason

"Duna: A Profecia" estreia neste domingo (17) na HBO.