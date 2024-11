'Diagnóstico difícil não é o fim, mesmo de tumor. Hoje minha filha tá bem'

Ao receber o diagnóstico da filha de tumor cerebral, hidrocefalia e a informação de que ela precisaria operar às pressas, em um primeiro momento, o mundo de Andreza Santiago parou e ela ficou sem respirar por alguns segundos: "Foi terrível, mas de certa forma eu disse: 'Senhor, obrigado por ter conseguido esse diagnóstico'"", relembra ela, durante participação no programa AMAR, apresentado por Mariana Kupfer, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Em meio às cirurgias e internações de Clarinha, Andreza fechava os olhos no hospital porque não queria olhar a realidade racionalmente. "Coloquei uma sandalinha embaixo da cama dela e todo dia eu olhava para ela [a sandália], fechava o meu olho, imaginava minha filha saindo de lá andando com aquela sandalinha. Nas horas difíceis eu ia no ouvidinho dela, com ela entubada, e falava: 'você está curada, isso aqui é só um processo, um deserto, é um lugar de passagem, não é lugar de morada, vai passar'".

Durante o tratamento, Clarinha chegou a ficar com a parte cognitiva afetada, repetia palavras, não falava direito e não queria dormir.

Em 2022, o tumor cerebral de Ana Clara foi completamente retirado, mas recentemente ela passou mal, fez alguns exames e foi constatado um aglomerado celular. Em 2024, ela foi submetida à uma cirurgia de emergência, o que gerou um susto em todos, mas o procedimento foi bem-sucedido. Em uma das altas hospitalares, Clarinha saiu com a sandália, mas em cima de uma cadeira de rodas. Este ano ela saiu com a sandália, mas dessa vez andando.

A mãe de Ana Clara conta que ela tem se superado e contrariado todos os prognósticos negativos. "A oncologista fala que ela é um milagre. Ao olhar para ela [Clarinha] e ver tudo que ela passou, ver o resultado dos exames, as imagens, a gente não diz que é essa criança".

Questionada pela apresentadora Mariana Kupfer como tem se sentido, Clarinha diz que está cheia de energia, feliz e que gosta de ficar com a mãe. "Sou muito grata por todas essas pessoas maravilhosas, mas principalmente a minha mãe guerreira que não está mais em uma guerra, já é uma vitoriosa".

Atualmente a menina está bem, faz acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e a expectativa é que o quadro evolua cada vez mais. Após viver tudo o que viveu ao lado da filha, Andreza afirma que um diagnóstico difícil não é o fim e é importante entender o processo, saber quem procurar e como procurar. "Hoje a medicina avançou muito mesmo com cirurgia de tumor cerebral. Tem muita coisa que se pode fazer".

