Como internet descobriu qual era música gravada em uma cassete nos anos 80

Depois de 17 anos de especulações e pesquisas, a "música mais misteriosa da internet" foi finalmente desvendada no dia 4 de novembro: trata-se da faixa "Subways of Your Mind", gravada nos anos 80 pela pouco conhecida banda alemã FEX.

A obsessão online surpreendeu os membros do grupo, reunidos graças à descoberta de seu single. "Estamos chocados com a notícia", disse o tecladista Michael Hädrich à revista Der Spiegel. Eles não sabiam que havia um grupo de curiosos por música tentando identificar a composição por mais de uma década e meia.

Como o mistério começou

Mixtape de fundo de gaveta. O adolescente fã de música Darius S., como se identificou à revista Rolling Stone, era de Wilhelmshaven, no norte da Alemanha, e tinha o hábito de gravar seleções das músicas que mais gostou de ouvir no rádio em fitas cassetes. Uma destas, a fita 4, tinha os lançamentos de 1984: bandas como XTC, The Cure e uma música em particular de que ele gostava bastante — mas não sabia o nome.

Em 2007, sua irmã Lydia subiu um pedaço da faixa online. Cansada de pesquisar sozinha com o irmão há mais de 20 anos, ela digitalizou a fita e recorreu a outros internautas para tentar desvendar o mistério. Sob os pseudônimos "Anton Riedel" e "bluuue", ela optou por colocar só um trechinho online, para evitar problemas de direitos autorais, e publicou-o em plataformas de fãs: um site alemão dedicado ao synth-pop dos anos 80 e o site canadense spiritofradio.ca.

A banda alemã FEX nos anos 80 Imagem: Reprodução/Reddit

Uma ajudinha do Brasil. O arquivo da música se espalhou por alguns lugares desde então, como o Youtube. Até que, em abril de 2019, o estudante brasileiro Gabriel da Silva Vieira (que também se apresenta como Gabriel Pelenson), na época com 16 anos, espalhou o clipe não só pelo seu próprio canal no Youtube como em 44 comunidades na plataforma de fóruns Reddit — onde ele, fã de post-punk, e outros apaixonados curiosos começaram a intensificar as buscas pela faixa misteriosa. Em junho, os esforços já haviam se concentrado em um subreddit dedicado à música: r/TheMysteriousSong.

O início do fim. Três meses após Gabriel tornar a busca viral, o hit esquecido se tornou o assunto de um episódio da série "Tales from the Internet", do Youtube, e um usuário do Reddit postou finalmente a música inteira. É provável que a gravação tenha sido obtida através da própria Lydia, segundo a Rolling Stone, porque ela recebeu um e-mail de alguém pedindo pela faixa inteira. Ela subiu o arquivo, mas removeu o link depois que o usuário fez download, com medo da repercussão legal.

Refinamento da busca. No Discord e no Reddit, ambos espaços férteis de discussão online, fãs de música começaram a apontar um caminho para desvendar o mistério: o sotaque da letra em inglês parecia com o alemão ou polonês. Apesar disso, teorias loucas também surgiram, como a de que a composição tivesse sido feitas por aliens.

A tacada de mestre

Like the Wind? Até então, a música tinha ficado popular no Reddit com o nome "Like the Wind", uma referência à sua letra. Mas, em 4 de novembro, o usuário Marijn1412 fez um anúncio no r/TheMysteriousSong: ele havia achado a música. Era a Subways of Your Mind, da banda FEX.

Túnel do tempo. O usuário conseguiu desvendar o mistério ao fazer uma pesquisa sobre bandas que se apresentaram no festival Hörfest nos arquivos do jornal Nordwest Zeitung. Um antigo artigo era sobre uma banda chamada FEX, que havia vencido um concurso de talentos em Bremen em setembro de 1984, e cujo estilo era descrito como rock com influências pop e new wave.

Contato com a banda. O próprio Marijn1412 checou a informação com um dos membros da banda citados no artigo. Ao entrar em contato com o músico, o usuário recebeu arquivos com algumas das composições que ele fez com a FEX — e uma delas era justamente Subways of Your Mind, mas em uma versão um pouco diferente da fita.

Segredo. Ao explicar toda a história ao músico sobre a "música perdida", o usuário recebeu um pedido inusitado: não divulgar a descoberta até que ele tivesse entrado em contato com os antigos colegas de banda. Com a liberação, ele realizou a postagem na comunidade que já acumula mais de 62 mil usuários na plataforma e conta com Lydia como uma das moderadoras.

Fama atrasada. O achado viralizou e o tecladista Michael Hädrich, o contato misterioso do usuário do Reddit, revelou ao veículo alemão Tz que havia mandado como "provas" antigos ensaios e gravações em estúdio da banda, além de versões ao vivo de shows. Já em contato com o baixista Norbert Ziermann e o vocalista e guitarrista Ture Rückwart, todos músicos até hoje, eles resolveram reunir a banda. No entanto, perderam contato com o baterista Hans Siever — um problema que esperam resolver, contou Hädrich à rádio NDR, a mesma onde Darius os ouviu pela primeira vez.

Achei incrível que alguém estivesse interessado na música de uma banda que só fez sucesso regionalmente, se é que fez, e que acabou há mais de 40 anos. Michael Hädrich ao Der Spiegel

Repentina? O tecladista ainda mencionou à revista que o sucesso pode ter levado anos, mas "para nós, chegou de repente". Desde então, o trio se reuniu para se apresentar na NDR e ele realizou um AMA (Ask Me Anything ou "Pergunte-me Qualquer Coisa") no Reddit. O "Graal" musical da internet, contudo, deu origem a um novo gênero: sai de cena a new wave e entra a lost wave, segundo a Rolling Stone, um movimento de busca por músicas perdidas.