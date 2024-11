Coach quântico? 'É balela', diz embaixadora de computação quântica da IBM

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Lento e não roda IA, mas craque em 'problemas intratáveis'; Dinheiro e navio: o computador quântico em ação; Pensamento quântico existe?)

Ser coach na internet pode ser sinal de sucesso, e se incluir a palavra "quântico" então, pode aumentar muito a popularidade. A inclusão do termo para muitas pessoas é algo até mesmo sedutor.

Para Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica, isso acontece porque existe um universo de ficção que contribui com essa interpretação.

Em conversa com Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz no Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, a especialista afirmou que coisas como terapias e coaches quânticos são "balela".

Tem muita gente que põe essa palavra quântico no meio, mas cara, é balela. Não tem nada a ver

Ana Paula Appel

Para fazer modelagem em computação quântica, a lógica de pensamento é outra.

Eu não posso simplesmente pegar uma rede neural que já está implementada e falar que agora vai rodar no computador quântico. Não, eu tenho que pensar como esse algoritmo ou método vai se comportar dentro de um computador quântico

Ana Paula Appel

Contudo, a especialista ressalta que isso não deve ser entendido ou dar margem para citar a existência de um "pensamento quântico".

Quem trabalha desenvolvendo nesse segmento precisa ter uma certificação, uma espécie de prova, que mostre que essa pessoa sabe programar em computação quântica. Isso não significa que exista também a figura do "programador quântico".

Appel, que possui a certificação, brinca que nunca foi confundida com uma terapeuta ou coach quântica. "Já sofri muita piada por causa do ‘embaixadora quântica', por isso a gente usa o ‘embaixadora de computação quântica’", comenta a especialista em relação ao título do cargo que ocupa.

Como computador quântico ataca problema intratável

Ainda que seja mais lento, menos potente e não possa ainda rodar algoritmos complexos como os de inteligência artificial, o computador quântico é a aposta de muitos especialistas para a resolução de tarefas para lá de complexas. E, na verdade, essas supermáquinas são craques em solucionar um tipo de questão para lá de específica. São os chamados problemas intratáveis.

Como o computador quântico consegue enxergar esses vários resultados ao mesmo tempo, problemas que são combinatoriais eu vou conseguir resolver de uma maneira mais fácil. A promessa é que ele vai conseguir resolver problemas que na computação chamamos de intratáveis

Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica

Computador quântico já define rota de navio e como banco distribui dinheiro

A aposta do mundo da tecnologia para executar tarefas irrealizáveis por PCs convencionais, os computadores quânticos já são usados por empresas para traçar rotas de navios e por bancos para distribuir dinheiro para caixas eletrônicos e agências.

Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica, contou quais setores já abraçaram essas supermáquinas. O maior exemplo é o da petroleira ExxonMobil que, em parceria com a IBM, trabalha na logística de navios para distribuir gás natural.

