Chacrinha era rígido com dançarinas, diz Cadillac: 'Pedia fim de namoros'

O Splash Encontra conversou com Rita Cadillac, 70, dançarina que se destacou no Programa do Chacrinha entre 1975 e 1983. Ela também fez sucesso como cantora e atriz na sequência da carreira.

Ele queria saber quem você namorava. Se ele achasse que a pessoa não valia a pena, ele fazia uma campanha até você terminar o namoro. Rita Cadillac

As chacretes não podiam namorar ninguém que fosse da produção ou da emissora. "Chacrinha pedia para maridos, noivos ou pais das meninas não buscarem na portaria da emissora. Era uma época em que a mulher que trabalhasse em televisão era considerada prostituta. Principalmente bailarina. Ele tentava cuidar da nossa imagem."

Filmes adultos e relação com sertanejo

Rita aceitou gravar cenas para filmes adultos em 2004. A presença da artista em filmes pornôs da produtora Brasileirinhas gerou grande repercussão na época. Para a ex-dançarina, questão "ficou no passado".

Eu fiz por dinheiro, óbvio. Não tinha a noção do que era. [...] É uma coisa que passou na minha vida, respeito todos que já fizeram. Achei que a minha vida acabaria ali, mas graças a Deus, as pessoas viram que não era uma coisa que fiz para aparecer. Eu estava totalmente fora de mim.

Rita Cadillac gravou apenas 20 cenas, mas afirmou que elas rendem novos filmes até hoje. "Já exibiram de trás para frente, de ponta-cabeça. Pessoas acham que são conteúdos novos, mas ainda reaproveitam os antigos. As coisas melhoraram muito, mas ainda não temos leis sobre isso. Burras somos nós, que assinamos contratos que os transformaram em donos da imagem para sempre."

Artista também esclareceu relacionamento com o cantor Christyan, que morreu em junho deste ano. Ela negou ter sido pivô de traição envolvendo Gretchen, ex-mulher do sertanejo. "Tivemos um relacionamento, sim, mas após ele se divorciar. Durou cerca de dois anos, mas depois ficamos amigos. É preciso saber respeitar."

É o tipo de homem que você fala: 'oi, vamos?'. 'Vamos'. Era uma transa e tchau, eu não queria saber e nem conhecer. Mas eu acabei levando a culpa por ser a gostosa. Tinha a bunda, era sensual como a Gretchen. Queriam colocar uma contra a outra, mas não tinha nada a ver.

Em julho, Roberta de Freitas alegou ser filha de Rita Cadillac e pediu reconhecimento de maternidade na Justiça. "Um oficial entregou a intimação na porta da minha casa. Eu achei que era piada, quase mandei ele passear. [...] Qual é a mulher que não sabe e que ficou grávida? Impossível. E numa época em que eu estava trabalhando com o Chacrinha, não conseguiria esconder uma barriga com oito, nove meses de gravidez. Mas ela jura que eu sou a mãe. O que eu vou fazer? Quem tem que provar sou eu, né?".