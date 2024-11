Autor revela últimas palavras da rainha Elizabeth 2ª em diário: 'Factual'

As últimas palavras escritas no diário oficial da rainha Elizabeth 2ª foram reveladas em uma nova biografia da realeza.

O que aconteceu

Na versão atualizada de "Carlos III: Novo Rei. Novo Tribunal. A história interna", o biógrafo real Robert Hardman revelou as últimas palavras escritas pela rainha Elizabeth, que faleceu aos 96 anos em 2022. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People.

O conteúdo do diário foi escrito em 6 de setembro, dois dia antes da morte. "Edward veio me ver", diziam as últimas palavras do diário, uma referência ao Sir Edward Young, seu secretário particular.

Segundo o biógrafo, a rainha manteve o diário por mais de 70 anos. "Sua última escrita foi factual e prática, como sempre", escreveu Hardman, de acordo com o jornal britânico The Telegraph.

O jornal ainda explica que o diário da rainha não era um espaço de "introspecção", mas sim um registro dos eventos diários, como um arquivo de seus acontecimentos.