Ator de 'Sex Education' é julgado por 26 acusações de abuso sexual

Alexander Westwood, 24, conhecido por seu papel na série "Sex Education", está sendo julgado na Inglaterra por 26 acusações de crimes sexuais, que incluem abusos contra menores, segundo informações do Daily Mail. O julgamento acontece na Corte de Wolverhampton.

O que aconteceu

Entre as acusações, está o relato de que Westwood, que também atuava como instrutor de atuação, obrigava jovens a realizar leituras de Shakespeare enquanto estavam nus no palco. As acusações também envolvem o estupro de uma jovem de 16 anos e diversos abusos cometidos ao longo de sete anos contra outra vítima.

O ator, que participou de 17 episódios da série "Sex Education" e dos filmes "Outlawed e Angel City", nega todas as acusações. O processo judicial tem previsão para durar cerca de um mês.