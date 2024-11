Ator de 'CSI' conta que largou a carreira após tragédia familiar

Gary Sinise, 69, conhecido por seus personagens em "Forrest Gump" e na franquia "CSI", revelou em entrevista à Fox news Digital que interrompeu sua carreira após enfrentar uma série de problemas de saúde na família.

O que aconteceu

A decisão veio depois que sua esposa, Moira, ser diagnosticada com câncer de mama e seu filho Mac descobriu ter cordoma, um câncer raro que afeta os ossos. Tudo isso aconteceu logo após o pai de Gary sofrer um derrame. "Minha mãe estava sozinha, e eu tive que cuidar dela. Eu meio que estava com as mãos ocupadas", disse o ator, que se mudou para Nashville.

Moira está curada do câncer, mas, Mac, morreu em janeiro de 2024, aos 33 anos. "Tentar encontrar medicamentos e médicos ou qualquer pessoa que pudesse fazer alguma coisa por ele era um trabalho de tempo integral. Mac exigia mais e mais cuidados."

Gary comemora o fato de Mac ter encontrado forças para gravar um álbum antes de sua morte. "Ele havia alcançado algo que quis: gravar toda essa música em maio e fazer um álbum completo... Isso me deu muita alegria, só de vê-lo aproveitar esses momentos."

Em 10 de novembro, data em que Mac completaria 34 anos, Gary lançou "Resurrection and Revival: Part 2". É um álbum com músicas inéditas do filho. Além de ator, Gary também tem uma banda, a Lt. Dan Band, nome inspirado em seu personagem em "Forrest Gump". Seu último trabalho como ator foi no longa "Joe Bell" (2020) e na série "13 Reasons Why" (Netflix).