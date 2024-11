'Terrifier 3': Diretor diz que desafiar limites vai além de sangue e tripas

Conhecida por suas cenas de violência extrema e efeitos visuais perturbadores, a franquia "Terrifier" conquistou legião de fãs e gerou controvérsias desde a estreia, em 2016. O terceiro filme, lançado em 2024, traz de volta o aterrorizante palhaço Art, mas o diretor Damien Leone insiste que a saga não se resume a sangue e tripas.

Há muito mais em 'Terrifier' que apenas violência, por mais que sejamos rotulados como um filme que espalha sangue e tripas por todos os lados. A produção é assustadora e desafia limites, mas também explora um bom drama familiar com a história de Sienna. Damien Leone, em entrevista exclusiva para Splash.

Alerta de Spoiler

Interpretada por Lauren LaVera, Sienna é a sobrevivente do palhaço Art, e em "Terrifier 3", luta para reconstruir sua vida. Mas o terror retorna quando Art reaparece, pronto para transformar o Natal em um pesadelo. O trailer do filme já causou alvoroço, sugerindo que até uma criança não escaparia da fúria do palhaço. Embora a morte da garotinha seja confirmada no longa, ela ocorre fora de cena —fica apenas no imaginário de quem assiste.

Leone explica que, mesmo em um filme que explora o horror extremo, certos limites precisam ser respeitados para não alienar o público. "Não sei se há uma questão tabu que esteja fora dos limites para mim, pelo menos eu ainda não encontrei nenhum nos roteiros que escrevi", diz o diretor ao ser questionado pela reportagem se Art, o palhaço, teria algum limite.

Se eu abordar um tema assim, é meu trabalho, enquanto artista, fazer de uma forma que ainda seja tolerável ou palpável para um público mais amplo. Afinal, você não quer alienar tanta gente. Os fãs de um horror mais casual devem apreciar esses filmes, mesmo que eles não gostem tanto de gore. Damien Leone

Cenas realistas de violência

Além da narrativa intensa, "Terrifier 3" se destaca pelas cenas realistas de violência, marca registrada de Leone. Antes de ser cineasta, Damien já trabalhava com maquiagem e efeitos visuais. Nos dois primeiros filmes, cuidou de tudo sozinho e foi responsável pelas cenas de violência, mas, com um orçamento maior para o terceiro longa, em torno de US$ 2 milhões, contratou Christian Tinsley, conhecido por seu trabalho em "American Horror Story", "Westworld" e "A Paixão de Cristo".