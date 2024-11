Alexandra prevê final terrível para personagem querida de 'Alma Gêmea'

No capítulo de segunda-feira (18), da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), Cristina fala para Ivan que vai conseguir mais veneno e obrigar Serena a tomar. Alexandra diz a Serena que ela talvez precise morrer por Rafael. Serena garante a Alexandra que não tem medo. Rafael deduz que Ivan deve saber onde Débora comprou o preparado e pede ajuda a Zulmira. Hélio explica para Olívia que Vitório se afastou dela para impedir que Raul ganhasse o processo. Rafael pede que Zulmira convença Ivan a contar onde Débora conseguiu o veneno. Rafael leva Serena para fazer os exames. Zulmira concorda em ajudar Rafael. Mirna sofre com o excesso de trabalho doméstico. Alaor incentiva Gumercindo a namorar Nina. Olívia procura Judith. Zulmira pergunta se Ivan ajudou na compra do veneno. Hélio diz a Raul que há uma diferença no livro-caixa. Kátia descansa, e Mirna fica chateada.

Alaor pede a Mirna que faça um bolo de milho. Mirna, cansada de trabalhar, expulsa Alaor. Judith diz a Olívia que não está namorando Vitório. Olívia pensa que Vitório mentiu porque estava querendo se livrar dela. José Aristides diz a Bernardo que chegou a hora dele partir. Ivan garante a Zulmira que não sabe de nada. Roberval convida Hélio e Sabina para morarem em seu apartamento depois que ele for para a fazenda. Hélio pergunta a Dalila se ela sabe se Raul rouba Rafael. Cristina decide acusar José Aristides de ter entregado o veneno a Rafael. O médico que examinou Serena conversa com Rafael. Rafael exige que o médico diga o que Serena tem e se preocupa com a gravidade da doença. Dalila garante a Hélio que não sabe de nada. Roberval percebe que ela está mentindo e exige que fale a verdade. Kátia sobrecarrega Mirna com serviço. Filó se interessa por Bernardo.

