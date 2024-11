A Fazenda: Três momentos marcantes da cabine de descompressão de Gizelly

Gizelly Bicalho, a oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), protagonizou uma das Cabines de Descompressão mais esperadas da temporada. "Graças a Deus eu estou livre!", vibrou a peoa no início da entrevista. Confira o top 3 momentos mais marcantes da advogada no programa.

"Larissa é minha maior decepção"

A peoa foi confrontada com um trecho de Larissa Tomásia comentando o embate de Gizelly com Sacha para defender a amiga. "Fiquei com vontade de pular a cerca e falar 'vamos para casa, vamos comigo'. Esquece isso de 'Justiça por Larissa', sei que é uma boa intenção, mas deixa de lado, eu libero você dessa justiça'."

"Fui idiota. Amor só de mãe. Não adiantou gostar das pessoas, quem eu mais gostei na casa debochando de mim", avaliou a peoa segurando as lágrimas. Ao final da entrevista, Lucas Selfie perguntou quem era sua maior decepção no programa: "Agora? É a Larissa! Me arrependo de tudo. Só queria proteger ela, porque eu a vi sofrendo".

"Chico Barney me eliminou!"

Lucas exibiu um tweet do colunista do UOL, Chico Barney, pedindo torcida para que Gizelly continuasse no programa. "O Chico Barney torceu para mim?", questionou a peoa. "É por isso que eu saí! Ele só torce para quem perde! Ah não, Chico!", brincou.

"Me apaixonei pela Raquel... que decepção"

A advogada explicou porque aderiu ao grupão: amizade com Larissa e admiração por Raquel Brito. Ela narra que viveu momentos difíceis esse ano com a descoberta do câncer de sua mãe e que o conteúdo autêntico da irmã da Davi Brito nas redes foi um alívio nesse período. "Eu a via sendo ela. E, nesse mundo de internet, a gente vê a galera sendo falsa para caramba. Eu fiquei apaixonada pela ingenuidade dela. Se ela não quiser [amizade], eu vou querer mesmo assim."

Lucas mostrou ainda uma entrevista com Raquel, em que a influenciadora não elege Gizelly como amizades sinceras da casa. "Eu sentia um pouco [de interesse]. Gosto muito dela, sentia uma aproximação meio que puxando para o lado dela", afirmou Raquel na ocasião. Ao assistir, Gizelly chorou e desabafou: "Decepção... como que eu fui burra? E eu sentia tanta falta dela, sabe? Hoje eu estava pensando: 'Ninguém nunca gostou de mim aqui'".

