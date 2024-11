'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 18 a 22/11

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 18 de novembro

Os meninos e as meninas enfrentam desafios para recuperar o diamante falante perdido no esgoto: de um lado, Felipe e Rui, e do outro, Anna e Manu. Os alunos não sabem que, na verdade, o diamante ficou preso na privada e foi encontrado por Tonico, após desentupir o vaso sanitário. Os Luíses não gostam que Pedro passe o tempo com Isadora, já que ela é uma menina. Tonico pergunta para Norma se ela é dona do diamante, e ela, encantada com a joia, mente, alegando ser sua.

Terça-feira, 19 de novembro

Elisa fica encantada com o diamante e tenta tomá-lo de Norma. Anna explica a Manu que o diamante pode deixar a pessoa obcecada. Após ter o condomínio assaltado, Gabriel pede ajuda a César para transformar seu cachorro em um cão de guarda. Felipe e Rui querem saber se Pedro gosta de Isadora. Em conversa com Dalete, Pedro revela que Isadora ficou chateada com ele, já que ele não a defendeu dos meninos que zombaram dela, como Moisés, filho de Dalete. Delirada, Elisa quer a todo custo o diamante.

Quarta-feira, 20 de novembro

Na porta do Rosa dos Ventos, César treina o cachorro de Gabriel, mas o animal escapa e entra no colégio, o que deixa Norma brava. Sossô Perigosa ressurge e, sigilosamente, invade o colégio. O diamante de Norma desaparece. Na caverna, Felipe, Rui e Pedro flagram Anna e Isadora conversando com Dodô. Shirley e Wanda aparecem no colégio, desmascaram Sossô Perigosa e a prendem. O rato Zeca entrega o diamante a Dodô. O morcego Dodô não quer devolver a joia para Safira e a joga novamente no lago da caverna. Anna, Isadora e Manu desconfiam que Lavínia consiga entrar na caverna e observá-la.

Quinta-feira, 21 de novembro

Felipe descobre que as meninas planejam ir à caverna ao anoitecer e, com Rui, arma um plano, fingindo ter um monstro na gruta. As meninas se assustam e fogem da caverna. Goma Behr faz um diamante de doce, e Elisa entrega a Norma, fingindo ser o original que ela procurava. Norma fica fascinada pela joia. Felipe e Rui descobrem que as meninas já conheciam a caverna antes deles.

Sexta-feira, 22 de novembro

Lavínia chora e desabafa para Pilar, alegando que Anna, Isadora e Manu estão a perseguindo; a professora pede ao trio para pedir desculpas a Lavínia. Elisa toma o diamante de Norma e revela que é falso. Norma avisa Elisa que vai transformar o pátio em uma quadra de beach tennis. Lavínia brinca e se diverte temporariamente com Anna, Isadora e Manu. Os meninos acreditam que as meninas estão usando a toca dos Luíses para entrar pela Caverna Encantada.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.