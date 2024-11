Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 16 a 30/11

Viola é acolhida por moradores de um abrigo. No local, ela faz comidas para todos e é muito elogiada. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

Segunda-feira, 18 de novembro

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu. Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.

Terça-feira, 19 de novembro

Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores, e Robson se incomoda. Michele é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego. Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi.

Quarta-feira, 20 de novembro

Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum. Michele pede ajuda a Ísis para tirar Cristiano da cadeia. A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma. Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela.

Quinta-feira, 21 de novembro

Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Iarlei aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort. Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram.

Sexta-feira, 22 de novembro

Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Dhu gosta de ver Iarlei trabalhando. Sirlei tenta impressionar Berta. Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa a Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário.

Sábado, 23 de novembro

Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola. Marlete chega à casa de Berta se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana. Mércia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo.

Segunda-feira, 25 de novembro

Viola rejeita a ajuda de Mavi. Nahum avisa a Mavi que nada pode fazer enquanto o filho não provar que mudou. Viola inaugura uma lona cultural da comunidade Pedra Branca. Luma demonstra a Mavi e a Mércia arrependimento pelo que fez com Viola. Moema leva Nahum para morar em sua casa. Ísis deixa escapar que não quer que o filho se case, diante da insistência de Marlete. Iarlei conta a Dhu que Edmilson está frequentando o resort e que receia que o pai possa se envolver em uma confusão. Lorena descobre que o pai pegou seu dinheiro. Rudá se esconde na vestimenta de pierrô, e Iberê desconfia. Madá pede para Viola criar uma sugestão de prato para vender na birosca. Luma procura Viola.

Terça-feira, 26 de novembro

Luma revela seu arrependimento a Viola e pede perdão à chef. Marcel e Marlon impedem que Iberê se aproxime do pierrô. Iberê conta a Mavi que Nahum está com Moema. Mavi pensa em um plano para acabar com a lona cultural. Robson observa Diana e Volney entrando no resort e conta a Hugo. Hugo observa pelos monitores Diana conversando com um homem. Mavi pensa em destruir a comunidade. Nahum pede Moema em casamento. Luma escuta Mavi tramando o desvio da estrada por cima da comunidade e da lona cultural.

Quarta-feira, 27 de novembro

Iberê tenta convencer Mavi a desistir da ideia. Luma conta a Viola o plano de Mavi para destruir a comunidade e a lona cultural. Marcel e Rudá se unem contra o plano de Mavi. Mércia confronta Nahum por estar com Moema. Marlete e Ísis concordam sobre o casamento de Evelyn e Tomás. Berta comenta com Sirlei que está desconfiada da relação de Leidi e Zuleide. Ísis e Leidi tramam se livrar de Marlete. Viola consegue levar clientes para a birosca, com o sucesso de sua comida. Marcel entrega a Viola uma carta da Prefeitura notificando a desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública.

Quinta-feira, 28 de novembro

Viola incentiva a comunidade a resistir à desapropriação. Mavi sente a reação dos seus funcionários que moram na comunidade. Luma conta a Mavi que foi ela quem contou a Viola que o empresário está envolvido na desapropriação dos imóveis. Hugo sofre ao ver Diana entrando na lancha de Jean Pierre. Diana conta a Fátima que Hugo está hostil com ela. Viola enfrenta Grilo, e o expulsa da reunião de moradores da comunidade. Marlete observa Sirlei dando dinheiro para Lorena e descobre que ele tem um filho fora do casamento. Rudá procura Luma.

Sexta-feira, 29 de novembro

Rudá pede ajuda a Luma. Daniel diz a Michele que convocará a imprensa para denunciar a estrada. Viola repreende Rudá por ter falado com Luma. Luma se sente acuada por Mércia. Moema não acredita em Iberê. Michele chora ao ler a carta de Cristiano. Mércia alerta Mavi sobre seus inimigos. Mavi avisa a Luma que o restaurante está indo mal. Mércia observa Luma dizendo a Rudá que decidiu ajudá-lo.

Sábado, 30 de novembro

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insite em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão da desapropriação na comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade.