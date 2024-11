Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 16 a 30/11

Juliano garante a Raimundo que convencerá Beatriz a trabalhar com ele. Logo após isso, o vilão procura a mocinha. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 16 de novembro

Juliano gosta da sugestão de Beto e pede que o rapaz convença Beatriz a trabalhar para sua marca. Bia não gosta da decisão de Juliano de contratar Beatriz. Maristela alerta Juliano sobre as decisões em sua empresa. Beatriz diz a Beto que quer distância da família de Juliano. Glorinha comenta com Beatriz que trabalhar para a Perfumaria Carioca pode deixá-la mais próxima de Clarice. Eugênia convida Guto para jantar em sua casa, e Nelson se anima. Juliano garante a Raimundo que convencerá Beatriz a trabalhar para ele. Juliano procura Beatriz.

Segunda-feira, 18 de novembro

Beatriz recusa a proposta de trabalhar para Juliano. Zélia tem uma ideia para que Juliano convença Beatriz a aceitar sua proposta. Alfredo e Teresa conversam sobre Eugênia e Guto. Beatriz chega a Petrópolis, e Carmem comemora a visita da neta. Basílio se incomoda com a presença de Beto. Celeste encontra a carta enviada por Edu. Nelson aborda Alfredo, que o convida para um jantar com sua família. Carlito se desespera ao perder a jaqueta que Topete lhe emprestou. Basílio e Carmem conversam com Beatriz sobre a proposta de Juliano. Vera conta a Beto que Juliano entrou com uma ação contra todos que participaram do protesto contra a Perfumaria Carioca.

Terça-feira, 19 de novembro

Beto se revolta contra Juliano, que afirma retirar sua ação caso Beatriz aceite trabalhar para ele. Celeste responde à carta de Edu. Pressionado por Nelson, Guto pede Eugênia em namoro. Vera e Sebastião temem perder o clube Gente Fina. Basílio provoca um curto-circuito no orfanato. Beto confronta Juliano. Topete ameaça Carlito. Iolanda avisa a Beatriz sobre a chantagem de Juliano. Vera tem uma conversa com Lígia sobre seus filhos. Beatriz impede Vera de assinar o empréstimo do banco, e afirma que aceitará a proposta de Juliano.

Quarta-feira, 20 de novembro

Vera agradece Beatriz por sua decisão. Guto confidencia a Anita que tem dúvidas sobre o que sente por Eugênia. Juliano aprova a ideia de Marlene para um produto, e Orlando se irrita. Clarice pede que Juliano retire a ação contra os manifestantes. Alfredo convida Anita para participar de seu programa, e Nelson se revolta. Ulisses e todos os manifestantes se reúnem para agradecer Beatriz por sua decisão de trabalhar com Juliano. Carlito devolve a jaqueta de Topete, e Ana Maria desconfia da origem do dinheiro. Marlene descobre a armação de Carlito. Beatriz aceita ser garota propaganda da Perfumaria Carioca, mas Bia pede para Juliano retirar o convite.

Quinta-feira, 21 de novembro

Beatriz é contratada como nova garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Bia arma um escândalo, e Juliano a leva para casa. Marlene repreende Carlito por vender o motor de sua geladeira para quitar a dívida com Topete. Ana Maria termina o namoro com Carlito. Nelson briga com Anita por sua participação no programa de Alfredo. Clarice afirma a Zélia que não aceitará mais a ajuda financeira de Juliano para a Magnifique. Alfredo oferece um emprego para Anita em seu programa. Beatriz não gosta da proposta para a campanha publicitária da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 22 de novembro

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Celeste e Edu vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.

Sábado, 23 de novembro

Todos admiram a beleza de Beatriz. Beto apresenta Beatriz como sua namorada à família. Ronaldo humilha Lígia. Raimundo e Ligia conversam. Bia sabota Beatriz durante a festa, e Juliano percebe. Beto apoia Beatriz. Topete, Guto e Carlito são detidos por arruaça. Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Beto pede que Raimundo mantenha Lígia longe da família. Alfredo aconselha Eugênia a se afastar de Guto. Juliano oferece um emprego a Carlito na Perfumaria Carioca. Juliano aceita as condições de Beatriz. Juliano leva Beatriz para ter aulas com Clarice.

Segunda-feira, 25 de novembro

Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

Terça-feira, 26 de novembro

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Carmem confidencia a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro.

Quarta-feira, 27 de novembro

Basílio diz a Beatriz que decidiu ficar no Rio e tentar a vida na capital. Juliano destrata Zélia, que se revolta. Alfredo é homenageado em seu programa de TV. Anita sonha com Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de encontrar Genoca/Edu, e Ronaldo afirma que ajudará a irmã. Teresa desmaia durante o programa, e Alfredo a ampara. Beto e Basílio se estranham. Ana Maria desconfia da nova motocicleta de Carlito, mas aceita sua carona. Zélia chantageia Juliano. Beto comenta com Ulisses que desconfia de Basílio. Basílio planeja se aproximar de Bia.

Quinta-feira, 28 de novembro

Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da Perfumaria Carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência. O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Teresa se desespera. Celeste escreve para Genoca/Edu, e Ronaldo promete colocar a carta no correio. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagens de Zélia. Ronaldo encontra as cartas de Celeste. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da Perfumaria Carioca.

Sexta-feira, 29 de novembro

Raimundo comemora a decisão de Beto. Guto cede à pressão de Eugênia para reatar o namoro. Ronaldo convence Mauro a se passar por Genoca para se aproximar de Celeste. Beto e Glorinha selam um acordo de observar Basílio de perto. Maristela revela a Basílio que o ponto fraco de Beto é Lígia. Basílio assalta Zélia a mando de Maristela. Sérgio comenta com a Alfredo que o público se identificou com Teresa. Maristela conta a Juliano sobre seu acordo com Basílio. Zélia jura vingança contra Maristela. Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar.

Sábado, 30 de novembro

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígiae comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.