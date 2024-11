Marcela Mc Gowan revela 'alívio' por eliminação de Gizelly: 'Segue amiga'

Marcela Mc Gowan disse nesta sexta-feira (15) estar "aliviada" com a eliminação de Gizelly da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Nos Stories de seu Instagram, Marcela disse que ainda não conseguiu falar com a amiga, mas o fará em breve. "Depois de tudo o que vi lá dentro, de tudo o que aconteceu, sinceramente, fiquei aliviada", disse sobre a saída da amiga. "Eu fiquei aliviada porque não acho que ela estava bem".

A ex-BBB afirma que chegou a ser atacada pelos "haters" da peoa. "Pela primeira vez, depois de cinco anos, estou recebendo hate de reality que nem participei. Estou vendo como as pessoas perdem a mão quando o assunto é reality. As pessoas perdem a mão."

Segundo Marcela, Gizelly tem muitas qualidades e precisará ser acolhida fora do reality.

Gizelly é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gizelly é e faz. Independente do que achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo minha amiga. A amo e a minha prioridade é ela ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela, ela sair de lá e saber que é amada e uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela Marcela Mc Gowan

"Agora o meu papel aqui fora é acolher", acrescentou Marcela. "Se tiver que pontuar qualquer coisa negativa para alguém que eu amo, será pessoalmente".

