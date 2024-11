Maraisa, dupla de Maiara, beija e canta com o noivo, Fernando Mocó em show

Maraisa, 36, dupla com Maiara, 36, cantou e beijou o seu noivo, Fernando Mocó, durante um show em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora afastou os rumores de uma crise no noivado e apareceu no maior clima de romance. O show aconteceu no aniversário da cidade de Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo.

Nas imagens, Fernando aparece cantando agarradinho com Maraisa e, em determinado momento, a beija na frente de todos. Maiara também aparece no palco.

Maraisa e Fernando Mocó cantam e se beijam em show em São Paulo Imagem: Kelin Gnoatto/Brazil News

Maraisa e Fernando terminaram o noivado em julho e, no mesmo mês, apontaram indícios de uma reconciliação. Na ocasião, eles voltaram a se seguir nas redes sociais.