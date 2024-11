Mania de Você hoje (15): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

A vida de Viola chega ao fundo do poço na novela das nove. Além disso, Dhu vai precisar ajudar Luma em momento crítico. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (15) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

