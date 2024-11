Luciana Gimenez diz curtir homem mais novo, mas afirma: '20 anos não serve'

Luciana Gimenez, 55, revelou que tem preferência por homens mais novos para se relacionar, mas que há uma faixa etária mínima para poder se envolver.

O que aconteceu

Gimenez explicou que homens na casa dos 20 anos "não servem" para ficar com ela. "Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", declarou durante participação no Vênus Podcast.

Apresentadora relatou episódio em que estava em uma festa e um jovem de 20 anos a paquerou. "Outro dia um menino de 20 anos... Conversei com ele porque o achei corajoso... Ele sentou do meu lado e começou me xavecar. Eu fiquei ouvindo, conversando, aí levantei e ele batia no meu peito, aí a coragem foi embora. Mas uma graça."

Apesar de o flerte com o rapaz não ter dado certo, ela enalteceu a coragem dele. "Tinham homens mais velhos que vi que queriam falar, mas não tinham coragem, e ele chegou e sentou ao meu lado e eu pensei 'menino esperto'."

Luciana Gimenez celebrou o aniversário de 55 anos no início de novembro. A apresentadora disse que está solteira e tem dificuldade para achar pretendente, pois é como se os homens tivessem "medo" de ficar com ela.